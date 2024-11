Prefeitura de Niterói desapropria terreno que fará parte do Parque Natural Municipal de Pendotiba

Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município - Foto: Berg Silva/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói publicou no Diário Oficial do município a desapropriação de um terreno em Pendotiba. A área vai fazer parte do Parque Natural Municipal de Pendotiba, que terá 87 hectares e será formado por dois importantes fragmentos de Mata Atlântica.

O parque será a 11ª Unidade de Conservação (UC) do município. O novo Parque Natural Municipal de Pendotiba terá área de 87 hectares. O estudo técnico para a implantação do parque foi realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) de Niterói.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a nova unidade de conservação vai funcionar como um elo entre o Parque Estadual da Serra da Tiririca e a Área de Proteção Ambiental Morros da Guanabara, fortalecendo a conectividade ambiental e a preservação da biodiversidade em Niterói.

"Estamos fazendo a pavimentação da Estrada da Fazendinha, que corta essas duas áreas que estão sendo protegidas agora. São investimentos importantes que vêm junto com o planejamento de proteção dessas áreas. Vamos definir como será o uso dessa área, a gestão e as atividades econômicas que poderão ser desenvolvidas nessa nova unidade de conservação", explica o prefeito.

A criação do parque segue diretrizes do Plano Diretor de Niterói (Lei Municipal nº 3385/2019) e do Plano Municipal para Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), que tem o objetivo de proteger diversas espécies da fauna e flora. O novo parque será destinado ao ecoturismo, educação ambiental e pesquisas científicas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade destaca como fundamental a participação popular no processo de implementação do Parque Natural de Pendotiba. A pasta reforça o compromisso com a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da cidade.