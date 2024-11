Polícia Militar realiza operação e recupera veículos roubados em São Gonçalo

Em uma grande operação realizada no início da manhã desta sexta-feira, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos e recuperou seis veículos roubados na comunidade do Morro do Castro, em São Gonçalo. A Operação Torniquete, conduzida por equipes dos batalhões de São Gonçalo e Niterói, foi iniciada após denúncia de roubo com sequestro de refém. Houve confronto armado entre os agentes e os suspeitos, e a ação, que visa desarticular atividades criminosas na região, segue em andamento.

A Operação Torniquete envolveu uma força-tarefa dos batalhões de São Gonçalo e Niterói e ainda contou com o apoio da equipe de demolição do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA).

A operação foi montada depois que a polícia recebeu informações sobre o roubo. Agentes do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 7º e 12º BPM, além de equipes de inteligência do 12º BPM, se deslocaram para o Morro do Castro, onde foram recebidos a tiros por suspeitos. Houve um breve confronto, e a polícia conseguiu avançar, prendendo dois suspeitos e apreendendo armamentos e dispositivos de comunicação.

Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um simulacro de arma, três rádios comunicadores, dois bloqueadores de sinal e um cinto de uso policial. Além disso, diversos cartões de crédito foram encontrados em posse dos suspeitos, o que indica uma possível atuação em crimes financeiros.

Seis veículos foram recuperados até o momento, destacando-se modelos como uma Fiat Toro, um Fiat Chronos, um Volkswagen Nivus, um Jeep Compass, uma Toyota Hilux e uma motocicleta Honda CB500X. Os veículos, de acordo com a Polícia Militar, foram identificados como produtos de roubo, e parte deles já está em processo de devolução aos proprietários.

As equipes seguem no local, realizando novas incursões e buscas na comunidade.