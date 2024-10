Feriado do Dia do Servidor Público em Niterói será nesta sexta-feira (1º)

A Prefeitura de Niterói transferiu o feriado do Dia do Servidor Público para a próxima sexta-feira, 1º de novembro - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói transferiu o feriado do Dia do Servidor Público para a próxima sexta-feira, 1º de novembro. Neste dia, não haverá expediente nos prédios públicos. De acordo com o decreto nº 15.578/2024, publicado no Diário Oficial de 12 de outubro, o ponto facultativo não afetará o funcionamento de órgãos e serviços essenciais, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), atendimentos de emergência e a coleta de lixo.

A coleta de lixo domiciliar seguirá seu cronograma normal. As escolas e creches municipais, no entanto, não terão aulas na sexta-feira (1º).

As unidades de saúde com atendimento de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde funcionarão ininterruptamente, incluindo os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, a Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. As equipes do SAMU estarão de prontidão com sua frota completa.

Além disso, a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e os Serviços de Residência Terapêutica (SRT) também operarão normalmente.

As Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e unidades do Programa Médico de Família não abrirão nesta sexta-feira.