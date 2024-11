Família afirma que mulher esfaqueada foi dopada e teve conta bancária esvaziada por ex namorado

A irmã de Daiane Silva dos Santos, mulher que foi esfaqueada mais de 20 vezes pelo ex-namorado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, afirmou que, a jovem já tinha denunciado o homem e inclusive tinha uma medida protetiva contra o mesmo. O crime ocorreu na última quarta feira (30).

"Minha irmã possui a medida protetiva, que foi feita há pouco tempo. Ele dopou, agrediu ela e esvaziou as contas bancárias dela. Ela chegou a ir com a polícia e com ele na casa onde eles moravam. Mas não adiantou de muita coisa, não", afirmou a irmã.

Daiane já tinha procurado a 39ª DP (Pavuna), para prestar queixa contra o ex por ameaça, neste ano. Vanderson de Lima Moraes foi preso por policiais civis da 58ª DP (Posse), em uma clínica psiquiátrica em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

O homem é o principal suspeito de ter realizado o crime, uma câmera de segurança filmou o ex casal conversando em uma rua, instantes antes da mulher ser atacada. Na filmagem é visto que mesmo muito machucada e caída no chão, o homem continuou a desferir golpes de faca na vítima.

Daiane sofreu golpes no tórax, pescoço e costas, ela foi encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde passou por uma cirurgia de emergência e seu estado de saúde é grave. Uma campanha de doação de sangue foi realizada para á mulher.

Vanderson de Lima Moraes foi preso por tentativa de feminicídio e o caso é investigado pela 58ª DP (Posse).