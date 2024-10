Influenciador de SG é preso em flagrante com arma ilegal em veículo de luxo

Policiais da 81ª DP (Itaipu) prenderam, nesta quinta-feira (31), um influenciador digital de São Gonçalo com milhares de seguidores nas redes sociais. A operação foi conduzida pelo delegado titular Deoclécio Francisco de Assis Filho, e faz parte dos esforços da "Operação Quéops" para combater o porte ilegal de armas de uso restrito no Estado.

Durante a abordagem, os agentes encontraram o influenciador, acompanhado de uma mulher, no interior de uma caminhonete Amarok, estacionada com o motor ligado na Rua Eurico do Valê, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. No veículo, foi localizada uma pistola Glock calibre .380 com um carregador alongado contendo onze munições. A arma estava com a numeração suprimida, o que indica possível tentativa de dificultar sua identificação. Os policiais também apreenderam um cinto de guarnição, coldre e porta-carregador.

Leia também:

Delegacia de Niterói e MP combatem esquema de pirâmide financeira

Enfermeira é indiciada por tortura a idosa em Rio das Ostras

O influenciador digital, que possui uma grande audiência nas redes sociais, é conhecido por publicar vídeos em que realiza manobras acrobáticas em motocicletas, incluindo o "grau" — termo utilizado para definir o ato de empinar a moto, deixando a roda dianteira suspensa enquanto equilibra-se na traseira.

Após o cumprimento das formalidades legais, o influenciador e a mulher foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Grau

O "grau" é uma manobra de equilíbrio e acrobacia em que o motociclista eleva a roda dianteira da moto, mantendo-se equilibrado sobre a traseira. De origem norte-americana, a palavra “grau” significa “empinar”. A prática, embora amplamente popularizada, configura infração gravíssima no Brasil e pode resultar em multa, além de sanções adicionais, como a suspensão da carteira de motorista e a apreensão do veículo.