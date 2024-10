Motorista reage a assalto e criminoso fica preso na janela do veículo

Uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, não acabou como o assaltante esperava. O motorista, vítima da ação criminosa, reagiu arrastando o assaltante pela janela do carro até deparar com uma viatura da polícia. O assaltante teve esse final inesperado após tentar roubar o celular de um dos ocupantes do veículo que estava no banco do frente.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram o momento em que o assaltante ficou preso na janela do veículo branco, que circulava lentamente pela via por causa do trânsito. Quando perceberam a movimentação estranha, os outros condutores que trafegavam pela Avenida Brasil, reduziram a velocidade possibilitando que a vítima trocasse de faixa e se aproximasse dos policiais. Vendo a situação, um dos agentes de segurança imobilizou o assaltante.

Leia também:

Clássico de Shakespeare estreia no Teatro Municipal de São Gonçalo nesta sexta (1)

Homens são presos em Cabo Frio ao tentarem sacar R$ 65 mil com identidade falsa

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) cumpriam um policiamento preventivo na Comunidade do Morro do Chaves quando se depararam com a situação e prenderam o assaltante. O caso foi registrado pela 27ª Delegacia de Polícia (Vicente de Carvalho)