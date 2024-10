Clássico de Shakespeare estreia no Teatro Municipal de São Gonçalo nesta sexta (1)

A Oficina de Teatro Gabriel Engel irá estrear uma peça baseada na obra de William Shakespeare, na próxima sexta-feira (1), no Teatro Municipal de São Gonçalo, às 20h. Os ingressos para "Sonho de uma Noite de Verão" podem ser comprados pelo Sympla, a partir de R$25,00.

A produção, escrita por Adriana Falcão, conta a história de deuses, ninjas, duendes e monstros que decidem embarcar em uma missão extraordinária: descobrir se a humanidade realmente existe e o que ela anda fazendo. Com a Terra como destino, eles se preparam, respiram fundo e lançam-se no abismo do universo. Na versão gonçalense, os deuses do Olimpo viajam para a Bahia em pleno carnaval de Salvador. A classificação indicativa é livre.

1/2 | Foto: Divulgação

2/2 | Foto: Divulgação





Confira a ficha técnica do espetáculo:

Texto: Adriana Falcão. (Inspirado na obra de William Shakespeare)

Direção: Francisco Hashiguchi.

Assistência de Direção: Cadu Werly e Kewen Coutinho

Preparação Vocal: Wallace Luz

Direção de Arte: Arlete Rua.

Direção de Produção: Marcello Devonne.

Produção Executiva: Ana Barcelos e Gabe Ribeiro.

Designer Gráfico: Kyanne Montes

Figurino: Verônica Fernandes.

Iluminação: Francisco Hashiguchi.

Ass. Cenografia: Cely e Gabe Ribeiro.

Ass. Figurino: Karinna Salgueiro e Palladino.

Ass. Adereços: Karinna Salgueiro, Letícia Castro, Marcello Devonne.

Elenco: Alicia Ricardo, Amanda Lívia, Ana Barcelos, Carmel Costa, Cely, Claudio Madureira, Fellipe Lira, Gabe Ribeiro, Jamylle Machado, João Vaz, Karinna Salgueiro, Letícia Castro, Marcello Devonne, Maria Flávia, Monize Lima, Narla Liran, Pablo Roberto, Palladino, Rose Siqueira, Sandy de Medeiros, Tânia Avelar, Venceslau Silva, Vittória Menezes, Wallace Luz.