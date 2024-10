Homens são presos em Cabo Frio ao tentarem sacar R$ 65 mil com identidade falsa

Dois homens foram presos em flagrante acusados de praticar estelionato na tarde desta terça-feira (29), quando tentaram sacar um valor estimado de R$ 65 mil em uma agência bancária, usando uma identidade falsificada com o nome de uma pessoa falecida do estado de São Paulo. A prisão foi realizada pelos policiais da 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio).

A ação ocorreu após os agentes receberem informações que apontavam um dos suspeitos na agência bancária com o objetivo de realizar um saque fraudulento.

No local, os agentes de segurança realizaram um cerco e abordaram um dos homens que esperava em um veículo próximo à agência, com a intenção de dar cobertura ao segundo suspeito, que estava no interior do banco. Logo em seguida, os policiais entraram no estabelecimento e prenderam o segundo acusado, que estava usando uma identidade falsa.

Os agentes encaminharam os suspeitos à 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde ocorreu a prisão em flagrante.