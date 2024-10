Idoso é baleado na porta de casa em Tanguá

Um idoso de 74 anos foi baleado na porta de casa em Tanguá, na noite da última terça-feira. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Demerval Garcia de Freitas e, em seguida, encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde foi atendido, medicado e recebeu alta na manhã desta quarta-feira (30).

De acordo com informações iniciais, o idoso estava chegando em casa na companhia do neto, quando dois homens o abordaram de maneira truculenta. Um dos criminosos aplicou um golpe conhecido como 'mata-leão' no idoso, enquanto o outro efetuou um disparo que atingiu a coxa e a mão do aposentado.

Leia também:

Universo agora tem curso de Medicina

Suspeito de receptação é preso em Niterói após perseguição e fuga em manguezal

O neto da vítima conseguiu sair do local para pedir ajuda. Os criminosos fugiram e ainda não foram identificados. A Polícia Civil investiga o caso.