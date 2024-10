Suspeito de receptação é preso em Niterói após perseguição e fuga em manguezal

Na tarde desta terça-feira (29), guarnições da Polícia Militar e da Operação Segurança Presente, em Niterói, prenderam um homem suspeito de receptação e desobediência na Avenida Chico Xavier, em Piratininga. A ação ocorreu após o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) alertar que um veículo Kwid prata, supostamente envolvido em um furto de motocicleta no Timbau, estaria circulando pela região.

De acordo com a PM, a equipe do PATAMO da 5ª Companhia do 12º BPM, com apoio do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Itacoatiara, montou um cerco no local indicado, onde o carro foi interceptado por uma unidade do programa Segurança Presente. O suspeito, de 22 anos, resistiu à abordagem inicial e fugiu em direção a um manguezal próximo, sendo localizado e detido após buscas intensivas.

A investigação revelou que o Kwid utilizado pelo suspeito era produto de roubo e possuía uma placa clonada, conforme registro na 75ª DP (Rio do Ouro). O homem, que já possui uma passagem por receptação, foi encaminhado à 81ª DP (Itaipu), onde foi autuado pelos crimes de receptação e desobediência.