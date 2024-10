Motorista Sob Efeito de Álcool briga e atropela mulher Trans em Niterói.

Na madrugada de segunda-feira (28), um motorista foi detido pela Polícia Militar no Centro de Niterói após atropelar uma mulher transexual na Rua Visconde de Itaboraí. A vítima, que sofreu escoriações nas pernas e no rosto, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros por volta de 0h50 e encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), onde recebeu atendimento médico e foi posteriormente liberada.

De acordo com as autoridades, o motorista estava sob o efeito de álcool e envolvido em um conflito com a vítima. O conflito teria começado quando o motorista se recusou a pagar pelo serviço após se relacionar com uma colega da vítima.

A polícia informou que o motorista foi detido e levado para a delegacia, onde será investigado por tentativa de homicídio e lesão corporal. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Niterói. A vítima, que não teve sua identidade divulgada, está recebendo apoio psicológico e assistência médica após o incidente.

A Polícia Militar relatou que o motorista apresentava sinais de embriaguez e foi levado para a 76ª DP (Central de Flagrantes). No local do acidente, a PM evitou que ele fosse linchado por um grupo de pessoas enfurecidas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da abordagem, com uma testemunha afirmando: “Ele está se recusando a entrar no carro da polícia, alegando que as meninas o assaltaram. Atropelou uma menina agora no Centro de Niterói. Você ainda vai pagar a dívida que está devendo.”

A polícia investiga o caso e aguarda os resultados do teste de embriaguez para definir a situação do acusado.

