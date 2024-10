Exposição fotográfica homenageia veteranos de SG que combateram na 2ª Guerra Mundial

Este ano marca uma data histórica para o Brasil: os 80 anos do embarque da Força Expedicionária Brasileira (FEB) para lutar ao lado dos aliados na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Para homenagear os veteranos, a Prefeitura de São Gonçalo realiza, a partir do dia 30, a exposição fotográfica “São Gonçalo vai à Segunda Guerra Mundial: os 80 anos do Embarque da FEB” no Teatro Municipal George Savalla Gomes.

A exposição, sob curadoria de Danilo Dinucci e Daniel Dinucci, apresenta fotografias em quatro blocos temáticos, destacando a participação do Brasil e de São Gonçalo na guerra. Além disso, há uma homenagem especial ao veterano Walfrid de Moraes, de 103 anos, um dos últimos sobreviventes da FEB, que simboliza a bravura e resiliência dos expedicionários brasileiros.

A mostra tem quatro blocos. O primeiro mostra o Brasil na 2° Guerra Mundial, tendo como ponto de partida os afundamentos de navios mercantes na costa brasileira, que foram realizados por submarinos alemães e italianos, e a decisão da participação efetiva na guerra.

A exposição será aberta às 17h do dia 30 | Foto: Divulgação

O segundo bloco fala sobre São Gonçalo e seu envolvimento, de maneira efetiva, através do 3º Regimento de Infantaria, de onde saíram centenas de expedicionários para o combate na Itália. O terceiro bloco é um compilado das passagens principais da tropa brasileira na Itália.

No quarto bloco, são retratados os gonçalenses no front e a Associação: Memória e Legado dos expedicionários gonçalenses, com homenagens aos ilustres personagens da cidade e as suas conquistas.

Essa exposição é uma oportunidade única para conhecer melhor a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial e honrar os veteranos que lutaram pelo país.

A exposição será aberta às 17h do dia 30, no hall do Teatro Municipal, e poderá ser vista pelo público a partir do dia 31, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. Entrada franca.

Detalhes da Exposição:

Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro

Data: A partir do dia 30

Homenagem especial: Veterano Walfrid de Moraes

