Estudante de medicina atropela e mata a própria mãe em Campos dos Goytacazes

Um estudante de medicina atropelou e matou a própria mãe, Eliana Lima Tavares, de 59 anos, na madrugada desta segunda-feira (28), na Avenida Francisco Lamego, localizada no bairro Jardim Carioca, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, a vítima estava em uma bicicleta elétrica no momento em que foi atropelada pelo carro do próprio filho.

Eliana não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O filho foi encaminhado sob custódia para o Hospital Ferreira Machado, pois sofreu uma lesão na face. O caso está sendo investigado pela 134ª Delegacia de Polícia (Campos dos Goytacazes).