Ataque a tiros em bar deixa um morto e feridos em Rio Bonito; vídeo

Criminosos fortemente armados chegaram em um veículo e abriram fogo contra os frequentadores do bar - Foto: Reprodução

Criminosos fortemente armados chegaram em um veículo e abriram fogo contra os frequentadores do bar - Foto: Reprodução

Filho de um vereador de Itaboraí, Jonathan Silva Cardoso, foi executado a tiros, na noite dessa sexta-feira (25), durante um ataque criminoso, que deixou outras três pessoas feridas, em um bar, em Rio Bonito.

Criminosos fortemente armados chegaram em um veículo e abriram fogo contra os frequentadores do bar, na Avenida Sete de Maio. Após os disparos, os atiradores fugiram do local.

O ataque foi registrado por câmeras de seguranças da região e um vídeo capturou o desespero dos clientes do estabelecimento.

Bombeiros foram acionados para o local, mas o filho do vereador, um homem de 31 anos, já foi encontrado sem vida, no meio da via.

As três pessoas baleadas foram socorridos por populares para hospitais da região. Não há informações sobre os estados de saúde.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama, de onde será liberado para o sepultamento.

Policiais da delegacia de Rio Bonito investigam o caso. Em nota por meio de assessoria de imprensa, informou que "a 119ª DP (Rio Bonito) investiga a morte de Jonathan Silva Cardoso. Outras cinco pessoas ficaram feridas na ação criminosa, foram socorridas e encaminhadas a um hospital. Os agentes realizam diligências para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime".