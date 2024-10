Atacante 'fominha', Vegetti desfalcará o Vasco pela oitava vez em mais de um ano

Vegetti desfalcará o Vasco no próximo jogo da equipe, diante do Bahia - Foto: Matheus Lima/Vasco

Quando chegou ao Vasco em agosto de 2023, Pablo Vegetti virou titular quase de forma instantânea. Ele transformou o momento vivido pelo clube, naquela época, e também sua carreira. O argentino de 36 anos se tornou um dos artilheiros do continente e capitão do cruzmaltino.

Por isso, Vegetti se tornou quase insubstituível. Nesse período, o Vasco pouco soube o que é jogar sem seu camisa 99 no comando do ataque. Mas, na próxima segunda (28), o artilheiro está suspenso para o duelo do Brasileirão diante do Bahia, em São Januário.

O capitão e artilheiro do Gigante da Colina recebeu o terceiro amarelo contra o Cuiabá e desfalcará o Vasco pela terceira vez nessa edição do Campeonato Brasileiro. Desde sua chegada ao clube, Vegetti participou de 68 dos 75 jogos possíveis nesse período. Em 65 ocasiões, ele foi titular. Ele só não ficou os 90 minutos em campo em apenas sete oportunidades.

Nas três vezes que saiu do banco, duas foram em vezes que ele seria poupado, a princípio. Ele precisou entrar porque a equipe estava perdendo. Contra o Nova Iguaçu no Carioca e contra o Bragantino no Brasileirão, ambos em 2024. A outra partida foi na sua estreia, contra o Grêmio. Ele entrou aos 19 minutos do segundo tempo e fez o gol da vitória do Vasco por 1x0.



Será a terceira vez que o argentino desfalcará o Vasco por suspensão. Em outras três ele foi poupado e nas outras duas estava com o elenco principal na pré-temporada. Cuiabá (BR 2023), Juventude e Bahia (BR 24) ele estava suspenso. Madureira, Audax (Carioca 24) e Criciúma (BR24) ele foi poupado. Boavista e Sampaio Corrêa (Carioca 24) ele estava com o elenco viajando em pré-temporada.