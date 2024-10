Cinco veículos se envolvem em engavetamento, na BR-101; Vídeo

Cinco veículos se envolveram em um engavetamento na BR-101, em Itaboraí. O acidente aconteceu próximo ao km 295, no sentido Espírito Santo. Com isso, a faixa da esquerda da via precisou ser interditada.

O acidente aconteceu próximo ao Shopping Plaza Itaboraí. Pessoas que passavam no local no instante das colisões registraram o fato. Um dos carros envolvidos ficou com a parte traseira completamente destruída.

Das cinco vítimas que estavam dentro dos veículos envolvidos, nenhuma delas se feriu, segundo a concessionária Arteris. As equipes de atuam no local.

