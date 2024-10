Adolescente Confessa Assassinato de Colega de Turma em Araruama, RJ

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na quinta-feira, 24, por confessar o assassinato e ocultação do corpo de Bruna Vicente Pereira, 19, sua colega de turma. O corpo de Bruna foi encontrado enterrado em uma área de mata no condomínio onde o adolescente mora, em Araruama, após o acionamento de policiais militares

Bruna estava desaparecida desde 25 de setembro, após sair da escola no bairro São Vicente, em Araruama. A mãe da vítima relatou o desaparecimento à delegacia, afirmando que Bruna não tinha o hábito de sumir de casa.

Durante as investigações, o adolescente confessou o crime com frieza, detalhando o assassinato. Ele contou que tinha uma "compulsão" por Bruna, que aumentava com o tempo. Ele a atraiu para um local ermo, estrangulou-a com um mata-leão e enterrou o corpo em uma cova rasa.

O caso será apresentado ao Ministério Público e Juízo da comarca de Araruama. O adolescente responderá por fato análogo ao crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A delegacia realizará exame de DNA para confirmar a identidade do corpo. Um familiar de Bruna fornecerá material genético para a polícia.

