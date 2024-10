Porteiro é morto em estacionamento de escola no Rio

Crime aconteceu no início da manhã em colégio na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução/Google Maps

Crime aconteceu no início da manhã em colégio na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução/Google Maps

Um idoso foi morto durante uma tentativa de assalto no estacionamento da escola em que trabalhava como porteiro, na Zona Oeste do Rio, no início da manhã desta sexta-feira (25). Damião de Carvalho, de 76 anos, foi baleado enquanto abria a unidade de ensino no bairro da Freguesia. A vítima morreu no local.

O crime aconteceu na Associação Educacional Garriga de Menezes. Segundo relatos, o porteiro estava abrindo o estacionamento para um funcionário entrar quando foi surpreendido pelos criminosos, que teriam tentado roubar dois veículos estacionados no local e atirado contra o idoso em seguida.

Os suspeitos fugiram. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram acionados para o caso. A unidade da Polícia civil informou que está cumprindo diligências para apurar a autoria do crime. Em nota, a unidade de ensino onde o crime aconteceu lamentou a morte de Damião.