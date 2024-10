Três operários morrem por queda de muro, após temporal com forte ventania no Rio

Segundo a empresa, o desabamento do muro foi “provocado por forte e repentina rajada de vento” - Foto: Reprodução/redes sociais

Segundo a empresa, o desabamento do muro foi “provocado por forte e repentina rajada de vento” - Foto: Reprodução/redes sociais

O estado do Rio de Janeiro vem sendo atingido por chuvas e rajadas de vento desde a tarde da última quinta-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, três operários morreram devido à queda de um muro em um canteiro de obras em Nova Iguaçu,.

As obras ocorriam em uma área da Cedae, companhia estadual de abastecimento de água, na estação de tratamento do Guandu. Segundo a empresa, o desabamento do muro foi “provocado por forte e repentina rajada de vento”. Os três mortos eram operários de uma prestadora de serviços. Um quarto trabalhador ficou levemente ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil investiga o caso. Até as 6h desta sexta-feira (25), 140 ocorrências relacionadas às chuvas e ventos no estado foram registradas, a maioria referente a quedas de galhos e árvores.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), do Rio de Janeiro, acompanha a situação. Estão previstas pancadas de chuva isoladas e fortes, acompanhadas de rajadas de vento, em todo o estado, até a madrugada de sábado (26).