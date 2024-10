PM apreende fuzis de guerra na Zona Oeste do Rio

Na última quinta-feira (24), policiais do 14° BPM (Bangu) realizaram uma operação na comunidade da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No local, foram apreendidos dois fuzis de guerra, uma carabina .40, duas granadas, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas.

Segundo a PM, a operação, que mirava desarticular um grupo criminoso que atuava na comunidade e provocava ondas de crimes na região de Bangu, foi deflagrada após checagem de informações recebidas através do Disque Denúncia. Os policiais cumpriram mandados de prisões no local, com dois suspeitos sendo capturados. Os agentes também removeram 12 toneladas de barricadas, que prejudicavam o acesso à comunidade.

