Sobe para dois o número de mortos após tiroteio na Avenida Brasil

Via ficou fechada por cerca de duas horas por conta de ação da PM - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Subiu para dois o número de pessoas mortas na operação da Polícia Militar que resultou em tiroteio na Avenida Brasil, Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (24). O passageiro de um coletivo alvejado durante a troca de disparos entre criminosos e policiais morreu no Hospital Federal de Bonsucesso neste início de tarde. Além dele, um idoso que dirigia um carro de aplicativo já havia morrido na manhã após ser baleado.

A segunda vítima foi identificada como Renato Oliveira, de 48 anos. Segundo testemunhas, Renato ia para o trabalho e estava cochilando quando foi atingido na cabeça. Ele foi socorrido à unidade de saúde em Bonsucesso e chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu ao ferimento.

Pela manhã, o motorista de aplicativo Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, também morreu após ser atingido com um disparo na cabeça, na altura do entroncamento entre a Rodovia Washington Luiz e a Av. Brasil. Ele foi levado às pressas para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), em Duque de Caxias, mas já chegou em óbito na unidade, segundo os profissionais de saúde.

Outras quatro pessoas ficaram feridas ao longo da manhã durante a ação. Um deles - Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 48 anos - sofreu perfuração no crânio e está internado em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, também em Caxias. Alayde dos Santos Mendes, de 24 anos, foi atingida na coxa direita, mas já recebeu alta após atendimento no HMMRC.



Outras duas vítimas ainda não foram identificadas. Um deles ficou ferido no antebraço, mas já foi liberada. Já o outro segue internado no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), com ferimentos na região glútea.

O tiroteio foi parte de uma operação da Polícia Militar para prender suspeitos de participação no tráfico de drogas no Complexo de Israel. Por conta da ação, A Avenida Brasil precisou ficar fechada por duas horas, na altura da Cidade Alta. Mais de 30 linhas de ônibus e quatro unidade de saúde foram afetadas. diversas linhas da SuperVia também enfrentaram atrasos e mudanças de horário por conta da ação.