Passageiro é baleado na cabeça dentro de ônibus durante operação no Complexo de Israel

Ônibus com vidro quebrado por tiros na Avenida Brasil - Foto: Reprodução

Um homem foi baleado na cabeça enquanto estava dentro de um ônibus que seguia pela Avenida Brasil, durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Israel, na manhã desta quinta-feira (24). A via foi fechada devido ao intenso tiroteio.

Presos no engarrafamento, motoristas e passageiros que viajavam num coletivo da linha 493B (Ponto Chic-Central) buscavam proteção quando uma bala atravessou a janela e o acertou. Ele foi levado para o Hospital Federal de Bonsucesso.

A Avenida Brasil ficou fechada de modo intermitente ao longo do início da manhã desta quinta-feira (24), gerando enorme engarrafamento e travando os acessos ao Centro do Rio. O Rio Ônibus informou que mais de 20 linhas de ônibus foram afetadas com o fechamento da Avenida Brasil.

A MobiRio disse que todos os serviços do corredor Transbrasil foram temporariamente suspensos. Além disso, o ramal Saracuruna da Supervia suspendeu a circulação entre as estações da Penha e de Caxias.

Agentes do 16º BPM (Olaria) foram para as comunidades de Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta a fim de prender criminosos que atuam no roubo de carros e cargas.

Para impedir a chegada da PM, criminosos atearam fogo a vários carros e a barricadas. Com medo dos tiros, muitos motoristas e passageiros buscaram proteção nas muretas da Avenida Brasil.