Dois menores são apreendidos com drogas em São Gonçalo

Uma ação do 7º BPM (São Gonçalo) nos bairros Brejal e Jardim Bom Retiro terminou com dois adolescentes apreendidos na manhã desta quarta-feira (23). A dupla de menores é acusada de envolvimento com o tráfico de drogas, de acordo com a Polícia Militar.

Com eles, os agentes apreenderam uma pistola e algumas porções de drogas comercializadas por traficantes, assim como dois aparelhos de rádio transmissão supostamente usados para comunicação entre criminosos. O material foi levado junto dos suspeitos para a 74ª DP (Alcântara), que registrou o caso.

