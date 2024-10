Identificado motorista assassinado durante assalto na RJ-104, em SG

Wagner dos Santos Palmeiras, de 34 anos, foi identificado como o motorista assassinado durante um assalto à mão armada na RJ-104, no bairro Nova Grécia, em São Gonçalo. Além de perder a vida, Wagner teve seu carro de trabalho e o celular roubados pelos criminosos. Ele estava realizando um test-drive quando foi atingido por disparos no tórax, e os bandidos o retiraram do veículo antes de fugir. Wagner, consultor de qualidade na concessionária Fiat no Arsenal, deixa esposa e dois filhos, um menino de 16 anos e uma menina de apenas 1 ano e 10 meses.

A irmã da vítima, Carlas Vannucia, contou ao Jornal O Dia, que Wagner estava com um colega de trabalho no momento do crime. "Minha vida acabou! Meu irmão era trabalhador. Eu estou sentindo muita dor. Ele era muito querido, muito alegre", lamentou. Wagner morava com a família na comunidade do Caramujo, em Niterói.

Nas redes sociais, amigos e familiares expressaram seu pesar pela perda. "Amamos muito você. É difícil entender o porquê", comentou uma prima, enquanto outro amigo lamentou: "Notícia horrível! Waguinho, cara amigo e parceiro com quem tive a honra de trabalhar".

Representantes da concessionária Fiat também estiveram presentes no IML e se comprometeram a cobrir os custos do velório. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo está investigando o caso. Até o momento, o local e horário do sepultamento não foram definidos.