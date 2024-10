Receita Federal apreende 2,9 kg de cocaína ocultos no corpo de passageira no Aeroporto do Galeão/RJ

Ela tentava embarcar em voo com destino à Paris, na França - Foto: Divulgação - Receita Federal/ 7ª Região Fiscal

Ela tentava embarcar em voo com destino à Paris, na França - Foto: Divulgação - Receita Federal/ 7ª Região Fiscal

A Receita Federal apreendeu na noite desta terça-feira (22/10) 2,9 kg de cocaína oculta por baixo da roupa de uma passageira brasileira no Aeroporto do Galeão/RJ. Ela tentava embarcar em voo com destino à Paris, na França.

Após análise de gerenciamento de risco feita pela equipe da Receita Federal, uma mulher de 32 anos, natural de Balsas-MA, foi apontada como possível alvo de tráfico de drogas. Ela escondia o entorpecente com fita adesiva nas duas pernas. Narcoteste preliminar realizado no local acusou a presença de cocaína.

A passageira recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Polícia Federal para realização dos trâmites judiciários de sua competência. Ela responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

O trabalho foi realizado por servidores da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).



A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.