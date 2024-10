Familiares buscam por desaparecido em Itaipuaçu, região de Maricá

Adam Fellipe, morador do Jardim Atlântico, próximo à Praia de Itaipuaçu, em Maricá, está desaparecido desde o último dia 2 de outubro. Elaiu de casa e não retornou. Ele foi visto pela última vez quando pediu R$15 ao pai para comprar cigarros.

De acordo com o relato do pai, Adam costumava solicitar pequenas quantias de dinheiro diariamente. Preocupado, o pai foi até a residência do filho, mas ao chegar lá, Adam já não estava mais no local.

Desde então, a família não conseguiu mais contato com Adam. A falta de notícias tem deixado os familiares cada vez mais preocupados.Quem tiver informações sobre o paradeiro de Adam Fellipe, por favor, entre em contato. A família agradece qualquer ajuda nesse momento difícil.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Adam Fellipe pode entrar em contato pelo número 37319965

Detalhes:

- Nome: Adam Fellipe

- Idade: 36 anos

- Último endereço conhecido: Rua 37A, Jardim Atlântico, Itaipuaçu

- Data do desaparecimento: Quarta-feira, 02/10.

