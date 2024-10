O homem é preso por vender ingressos falsos, no show do Bruno Mars!

Um homem de 22 anos, suspeito de lucrar cerca de R$ 50 mil com a venda de ingressos falsos para shows do cantor Bruno Mars, foi preso na manhã desta segunda-feira (21) no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, o acusado, que se apresentava como professor universitário, utilizava as redes sociais para atrair vítimas, convencendo-as a realizar pagamentos via Pix. Após receber o dinheiro, ele bloqueava os compradores.

Até o momento, pelo menos 30 vítimas de diversos estados do país foram identificadas, com prejuízos que variam entre R$ 150 e R$ 2.000. Segundo a polícia, o suspeito utilizava documentos falsos e contas bancárias de terceiros para realizar as fraudes. As contas vinculadas ao golpista foram bloqueadas para garantir o ressarcimento das vítimas. O homem foi autuado pelos crimes de estelionato eletrônico continuado e uso de documento falso. A operação, cumpriu os mandados de busca e apreensão em Planaltina (DF) e Planaltina de Goiás (GO). As investigações continuam para identificar outras vítimas e possíveis cúmplices.

Além de vender ingressos falsos, o investigado fazia uso de documentos falsificados para dificultar o rastreamento. | Foto: Divulgação

A Polícia Civil alerta para a importância de comprar ingressos apenas em canais oficiais e de vendedores credenciados, reforçando que o criminoso focava especialmente em "estudantes, mulheres e jovens".

