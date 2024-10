"Morre Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, aos 66 anos. A gravadora Conquest Music confirmou, em nome da família, o falecimento do músico nesta segunda-feira (21). De acordo com o comunicado, Paul Di'Anno faleceu em sua residência em Salisbury, Inglaterra. O cantor enfrentava problemas de saúde nos últimos meses e chegou a realizar apresentações de cadeira de rodas devido a uma fratura no joelho. A causa da morte não foi divulgada.

"É com tristeza que, em nome da família, confirmamos o falecimento de Paul Andrews, conhecido profissionalmente como Paul Di'Anno", afirmou a Conquest Music, ao Metro UK. Paul Di'Anno deixou seu legado como uma das vozes icônicas do Iron Maiden.

Leia também

Affair misterioso: Maya Massafera afirma ter relacionamento com um jogador do Flamengo

Major da Polícia Militar agride mulher por suspeita de traição