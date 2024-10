Homem é morto com facada no peito após invadir casa da ex-namorada

Um homem de 27 anos foi morto com uma facada no peito após invadir a residência de sua ex-namorada e ameaça-la, junto aos filhos que estavam no local. O caso aconteceu no município de Três Marias, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi até a casa da ex-companheira, por volta das 23h do último domingo (20), após não aceitar o fim do relacionamento. Os dois tiveram uma discussão na qual ele, que apresentava sinais de alcoolismo, realizou diversas ameaças, entre elas, de que incendiaria a casa.

Em seguida, a dona da casa foi esfaqueada no ombro e no braço esquerdo, caindo no chão. Enquanto tentava se defender, ela sofreu mais quatro perfurações nas pernas.

Em um momento, a faca caiu no chão e ela conseguiu pegar a arma e cravá-la no peito do homem. Depois disso, a mulher procurou ajuda, já na madrugada da última segunda-feira (21). O agressor chegou a ser socorrido, mas faleceu no caminho para o hospital.

A Polícia Civil analisou depoimentos de testemunhas, laudos periciais do conflito e análise dos telefones celulares de ambos. A mulher foi liberada após fortes indícios de que havia agido em legítima defesa. As investigações sobre o caso continuam.