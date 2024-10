Homem com seis passagens por furto é preso após invasão a comércio em Itaipuaçu

Na madrugada desta terça-feira (22), um homem foi preso em flagrante após furtar um estabelecimento comercial na Rua Cento e Setenta e Quatro, no bairro de Itaipuaçu, em Maricá. A ocorrência foi registrada às 02h40 pela equipe do DPO de Itaipuaçu. O acusado, identificado como “Pará” ou “Jota”, de 37 anos, já possui seis anotações criminais por furto.

A denúncia foi feita pela proprietária do estabelecimento, de 29 anos, que acompanhou o furto em tempo real pelas câmeras de segurança. Ela acionou a polícia após perceber que o suspeito havia invadido o local. Quando chegou ao estabelecimento, o homem já havia fugido.

De acordo com informações da polícia, os agentes iniciaram patrulhamento nas proximidades com o objetivo de localizar o autor do crime. A equipe encontrou o autor sentado em um ponto de ônibus na Rodovia Amaral Peixoto, em Inoã, portando as mercadorias furtadas: três camisas de times de futebol, uma calça e um casaco, avaliados em aproximadamente R$ 800,00.

Após o reconhecimento do suspeito pela proprietária, o homem foi conduzido à 82ª DP (Maricá) para o registro da ocorrência. Em seguida, ele foi transferido para a 76ª DP (Centro/Niterói), onde foi autuado em flagrante por furto e permanece preso à disposição da Justiça.