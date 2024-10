Morre Yuri Bastos, organizador da Roda Cultural do Alcântara, aos 28 anos

O organizador da Roda Cultural do Alcântara, Yuri Bastos, faleceu na madrugada da última segunda-feira (21), aos 28 anos de idade, por consequência de um atropelamento que sofreu no dia 12 de outubro.

Yuri dedicou sua vida à promoção da cultura e da arte. Sua dedicação à Roda Cultural do Alcântara (RCA) transformou a Praça Chico Mendes em um espaço de expressão artística e crítica, promovendo lazer e oportunidades para a comunidade local.

Amigos e familiares lamentam o falecimento precoce do jovem | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nas redes sociais, amigos lamentam a morte do jovem e relembram com carinho da pessoa que ele era. "Pude conhecê-lo pessoalmente e a energia que ele transmitia era sempre surreal", "Uma das pessoas com o coração mais lindo que já tive o prazer de conhecer. Sempre pensava pelo coletivo! Vai fazer falta demais!", "Um cara super gente boa, lembro a primeira vez que veio falar comigo, me fez rir muito mano, tornou meu dia mais alegre" e "Uma honra poder ter conhecido o Yuri, vai fazer muita falta" foram alguns dos comentários compartilhados na nota sobre o seu falecimento.

O sepultamento de Yuri acontecerá nesta terça-feira(22), no Cemitério Municipal do Pacheco, em São Gonçalo, de 14h às 16h.