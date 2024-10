Homem procurado por homicídio é preso em Rio Bonito

Policiais do 4ºCPA/35ºBPM, com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam procurado pelo crime de Homicídio, praticado em 2023, em Rio Bonito. Ele havia sido libertado em janeiro de 2019, após ser preso por Tráfico de Drogas.

Policiais militares do 4ºComando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 35º BPM (Itaboraí), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta segunda-feira (21), na Rua Doutor Matos, Centro, em Rio Bonito, o criminoso, foragido da Justiça, Glauber Souza Guimarães, de 29 anos.

A guarnição do Patamo “A”, quando em patrulhamento no local a fim de coibir indicadores criminais do ISP, e de posse de informações sobre sua localização, policiais tiveram atenção voltada para o suspeito, que estava trajando um casaco preto e com cabelos com luzes e após a abordagem nada de ilícito foi encontrado.



Ao consultar o Sistema Portal de Segurança, foi constatado um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Rio Bonito, pelo crime de Homicídio Qualificado, praticado em 2023. Ele chegou a ser preso em março de 2019, saindo em liberdade do Presídio Inspetor José Antônio da Costa Barros, em dezembro de 2019, após ser absolvido de um processo referente aos crimes de Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins/Por Tráfico Ilícito de Drogas.

Diante dos fatos, o preso foi encaminhado à 119ª DP (Rio Bonito), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, será recolhido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

O 4º CPA/35ºBPM, pedem que qualquer informação sobre a localização de criminosos, pontos de drogas e arsenais, sejam reportadas imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido