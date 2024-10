Casal é preso em flagrante por furto de cabos de cobre em Icaraí, Niterói

Um casal foi preso em flagrante, em posse de cabos de fio de cobre, na madrugada desta terça-feira (22), na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, Niterói.

De acordo com a PM, a ação ocorreu por volta das 00h15, após a guarnição ser acionada via para averiguar uma movimentação suspeita na região. Ao chegar no local, os policiais identificaram duas pessoas carregando sacolas com cabos de cobre cortados. Questionados, os envolvidos alegaram ter encontrado o material já cortado em um poste próximo.

Leia também:

Homem com seis passagens por furto é preso após invasão a comércio em Itaipuaçu

Rato é flagrado em supermercado de Niterói um dia após fiscalização da Vigilância Sanitária

A equipe prosseguiu com um patrulhamento a pé nas imediações e constatou que outros postes também haviam sido alvo do furto, o que incluiu a interrupção do funcionamento de um semáforo na área. Os acusados, de 31 anos e 33 anos, foram detidos e encaminhados à delegacia.

Material apreendido | Foto: Divulgação

O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí).