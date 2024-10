Rato é flagrado em supermercado de Niterói um dia após fiscalização da Vigilância Sanitária

Um vídeo circula nas redes sociais mostrando um rato no Supermarket de Niterói, localizado no Largo da Batalha. O fato ocorreu no último sábado (19). O vídeo mostra o roedor transitando entre ferros pendurados na estrutura do local, enquanto funcionários tentam capturá-lo. Gritos de clientes também são ouvidos.

O incidente aconteceu exatamente um dia após o estabelecimento ter sido fiscalizado pela Vigilância Sanitária Municipal, que emitiu autos de infração passíveis de multa. Na gravação, um funcionário é visto em uma escada tentando alcançar o rato, enquanto clientes comentam sobre a situação.

"Olha o rato, gente!", gritou uma mulher. "Tem mais um ali! Ao vivo e a cores diretamente do Supermarket", acrescentou outro cliente.



A Vigilância Sanitária Municipal informou que retornará nesta segunda-feira (21) ao estabelecimento. "Caso as adequações à legislação sanitária não tenham sido cumpridas, o local poderá ser interditado", informou a instituição.

O órgão também informou que, durante a visita realizada na semana passada, foram emitidos quatro termos de intimação e dois autos de infração, exigindo que o supermercado realizasse as correções necessárias em um prazo de 48 horas.

Funcionários do supermercado afirmaram que a presença de roedores se tornou algo frequente e que produtos impróprios para consumo continuam a ser vendidos, mesmo após fiscalizações.