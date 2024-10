Flamengo sobe o tom em críticas da arbitragem na reta final do ano

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, pediu por "respeito" e justiça com o Flamengo. O treinador do Rubro-Negro respondeu sobre a arbitragem e fechou uma semana que marcou a subida do tom no interior do clube a respeito do tema.

Após a classificação para a final da Copa do Brasil, no empate em 0x0 com o Corinthians, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel também reclamaram. Na véspera da semifinal, no sábado, o clube divulgou em seu canal oficial um vídeo de 24 minutos com análises de diversos lances da temporada.

Filipe Luís declarou: "Uma coisa que sinto, antes como jogador, agora como treinador. Ou você é com o Flamengo ou contra (os outros clubes), então é mais fácil ir contra. E, se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. Isso me incomoda bastante. (...) Minha sensação é que está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. Não quero vantagem, quero que sejam justos."

Marcos Braz também reclamou. Ele acredita que Gustavo Henrique deveria ter sido expulso aos 22 minutos do primeiro tempo, quando puxou Arrascaeta na condição de último homem. O dirigente destacou que tem procurado se posicionar independente do resultado.

O vice de futebol do Fla alegou: "Um dos primeiros lances do jogo, quando o Arrascaeta já estava na vertical entrando sozinho, a gente julga que aquilo ali é para expulsão. O árbitro interpretou que não, mas o mais estarrecedor é não ser chamado nem pelo VAR para que possa ser analisado. A partir do momento em que deu a falta, eu acho que o VAR deveria ver o lance e falar: "Era o último homem, tem que ser expulso". O Daronco não quis interpretar dessa maneira, quis ajustar no jogo e depois ele teve um problema em que, na minha avaliação, foi correta a expulsão do Bruno Henrique."

Braz continuou: "E mais uma vez fora do contexto os cartões amarelos que o Flamengo recebeu. Os jogadores do Corinthians também fizeram algumas faltas e sequer foram penalizados em relação a cartão amarelo e, num jogo duro, em que você tem menos um, esses cartões amarelos foram fatais para o Flamengo se preocupar mais ainda."