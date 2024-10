Lula sofre acidente doméstico em Brasília e cancela viagem à Rússia

No sábado (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu um acidente doméstico em Brasília e acabou se ferindo levemente na cabeça. Com isso, Lula não viajará mais para Rússia para participar presencialmente da Cúpula do Brics. O presidente embarcaria na tarde de hoje (20).

Lula terá que comparecer de forma virtual, através de uma videoconferência. O Hospital Sírio-Libanês, onde o presidente deu entrada, divulgou um boletim sobre o estado de saúde de Lula. A casa de saúde conta que ele teve um "ferimento corto-contuso em região occipital", ou seja, um corte na região da nuca.

Segundo os médicos, o caso de Lula não é grave. Por precaução, o cardiologista Roberto Kalil Filho orientou que o presidente não fizesse viagens de longa duração. A equipe médica informou que Lula levou cinco pontos no local do ferimento. Após o curativo, ele retornou ao Palácio da Alvorada.

Neste domingo (20, na parte da manhã, ele retornou ao Sírio-Libanês para exames adicionais. Em seguida, foi liberado.



Confira o boletim completo divulgado pela unidade de saúde: "O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital. Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio."

Sobre a participação na Cúpula do Brics, em Kazan, na Rússia, o Ministério das Relações Exteriores informou que o ministro Mauro Vieira chefiará a delegação enviada ao evento.

Em nota, a Presidência da República informou: "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração. O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto."