Polícia prende acusado de atirar contra carro de vereadora durante tentativa de assalto no Rio

Policiais civis da 20ª DP (Vila Isabel) apreenderam, nesta segunda-feira (21/10), um adolescente infrator envolvido na tentativa de latrocínio sofrida peça vereadora Tainá de Paula. O crime foi praticado no dia 3 de outubro, na Rua Senador Nabuco, em Vila Isabel, Zona Norte da capital.

Desde as primeiras diligências, a delegacia descartou qualquer possibilidade de motivação política no delito, ficando claro se tratar de crime contra o patrimônio e contra a vida.



Segundo apurado, o motorista do veículo em que a parlamentar estava não obedeceu à ordem de parada dos criminosos e arrancou com o automóvel. O adolescente foi o responsável por efetuar os disparos, que atingiram o radiador e a blindagem na lateral direita do carro.



A partir da investigação, foi possível ainda identificar um homem adulto como comparsa do adolescente. As diligências seguem para localizá-lo.

A ação faz parte da 2ª fase da "Operação Torniquete", que visa reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e de veículos. Mais de 100 criminosos já foram capturados desde setembro deste ano.



Durante a primeira fase da operação, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, houve queda nos índices criminais. Em julho de 2023, por exemplo, os roubos de cargas e de veículos na Região Metropolitana registraram os menores números de casos desde janeiro de 2019.