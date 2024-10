PM recupera mais R$ 1 milhão em remédios roubados em Itaboraí

Uma carga de medicamentos roubados, avaliada em aproximadamente 1,3 milhão de reais, foi recuperada pela Polícia Militar nesta sexta-feira (21) em Itambi, Itaboraí. A ação também terminou com dois veículos apreendidos e um suspeito detido, além dos medicamentos - que, segundo a Polícia, eram usados para tratamento de câncer.

O material foi encontrado por agentes do 35º BPM (Itaboraí). Segundo a denúncia recebida pelos policiais, os medicamentos estava sendo transportado em um furgão e foi interceptado por criminosos na rodovia BR-493. Uma equipe do Batalhão iniciou buscas pela região e encontrou o furgão e um outro veículo, da marca Fiat, envolvido no assalto.

Em um imóvel próximo ao local onde o furgão foi encontrado, os policiais acharam dezenas de caixas de isopor com medicamentos. Um homem que estava na residência disse que não sabia a procedência do material e que só percebeu a presença das caixas após chegar em casa entorpecido no dia anterior.

O homem foi detido e levado para prestar depoimento na 71ª DP (Itaboraí), que registrou o crime. O material roubado também foi levado para a unidade policial. Não há registro de presos.