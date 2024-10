Ex-presidente da OAB de Barra Mansa é executado a tiros em plena luz do dia

O advogado Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Barra Mansa, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (21), em um crime que chocou a cidade. Hércules, que também era candidato ao cargo de secretário adjunto da Seccional da OAB-RJ, ocupava a função de conselheiro estadual da entidade. Ele foi alvejado seis vezes enquanto deixava seu neto em uma escola particular no bairro Santa Rosa, uma área nobre do município do VAle do Paraíba do Estado do Rio.

Segundo informações da Polícia Militar, Hércules foi atingido por seis tiros – dois no pescoço e quatro no tórax. O crime aconteceu logo após ele deixar o neto na escola. O advogado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. Tudo leva a crer que a vítima já estivesse sendo monitorada pelos criminosos, A polícia vai analisar imagens de câmeras da região para tentar identificar os autores do atentado.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil isolaram a área para realizar a perícia. Investigações iniciais já estão em andamento, mas até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, e nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil de Barra Mansa está conduzindo as investigações e trabalha para levantar pistas que possam esclarecer o homicídio.

Hércules Anton de Almeida era uma figura respeitada na advocacia, com um histórico de atuação na OAB de Barra Mansa. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil lamentou profundamente o ocorrido, prestando solidariedade aos familiares e amigos da vítima. A entidade também se comprometeu a empregar todos os esforços para que o crime seja esclarecido e os responsáveis sejam levados à Justiça.