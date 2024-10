Receita Federal apreende 125 cápsulas de cocaína no Galeão

A Receita Federal apreendeu na noite do último domingo(21) 125 cápsulas de cocaína com um passageiro brasileiro no Aeroporto do Galeão/RJ. Ele tentava embarcar em voo com destino à Paris, na França.

Após análise de gerenciamento de risco feita pela equipe da Receita Federal, foi apontado um possível alvo de tráfico de drogas. O rapaz de 25 anos, natural de Porto Velho, passou por revista corporal e foram encontradas 11 cápsulas do entorpecente em sua cueca.

Ele contou ter conseguido engolir outras 114 cápsulas, totalizando 125. Foi realizado narcoteste preliminar que acusou a presença de cocaína. As cápsulas foram pesadas, revelando um total de 130 g de cocaína na roupa íntima do jovem.

Material apreendido | Foto: Divulgação/ Receita Federal

O passageiro e o material foram encaminhados para a Polícia Federal para realização dos trâmites judiciários de sua competência. Ele responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

O trabalho foi realizado por servidores da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).

A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.