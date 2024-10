Major da Polícia Militar agride mulher por suspeita de traição

Uma mulher foi agredida por um major da Polícia Militar que suspeitava estar sendo traído. O caso aconteceu no último sábado (19), em Bangu, localizada na Zona Oeste do Rio. No momento em que o policial chegou ao local, a vítima estava na companhia de um homem. De acordo com informações repassadas por testemunhas, o agente de segurança, lotado no 28º BPM (Volta Redonda), teria quebrado o veículo do homem. O crime foi registrado na 34º Delegacia de Polícia (Bangu).



O caso ocorreu no interior de um estacionamento de uma rede de fast food. O major teria insultado a mulher, momentos antes das agressões.

Leia também:

Senador Jorge Kajuru tem vídeos íntimos vazados

Ele voltou: Após um ano, Neymar pode retornar aos gramados nesta segunda-feira pelo Al-Hilal

Com isso, os agentes do 14º BPM foram chamados e as vítimas foram conduzidas para a 34ª DP, onde prestaram depoimento. Entretanto, quando as equipes chegaram ao local, o agressor havia fugido.



A Polícia Militar se pronunciou em nota alegando que a corregedoria da corporação, por meio da 2ª DPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar), está investigando o caso.