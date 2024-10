Ele voltou: Após um ano, Neymar pode retornar aos gramados nesta segunda-feira pelo Al-Hilal

Neymar se recuperou de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e pode jogar já nesta segunda-feira (21) - Foto: Divulgação/Vitor Silva

Após um ano afastado por conta de uma nova lesão, dessa vez no joelho, Neymar vai retornar aos gramados. A expectativa é de que o camisa 10 faça sua primeira partida nesta segunda-feira (21), no confronto entre Al-Hilal e Al Ain, em jogo válido pela Liga dos Campeões da Ásia, às 13h.

Neymar se recuperou de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto defendia a Seleção Brasileira na partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro do ano passado.

No último sábado (19), o jogador divulgou um vídeo emocionado falando sobre o processo de recuperação.



Informações sobre a partida:

Data: Segunda-feira (21)

Horário: 13h

Local: Estádio Hazza bin Zayed

Transmissão: Disney+ (streaming)

Seleção

Em relação à Seleção Brasileira, ainda deve levar mais um tempo para que Neymar esteja 100% apto para retornar. O técnico Dorival Júnior monitora de perto a situação do atleta e não descarta uma visita à Arábia Saudita para acompanhar a evolução do atleta, de olho na próxima Data Fifa. Porém, a convocação de Neymar é tratada como pouco provável neste momento.