Senador Jorge Kajuru tem vídeos íntimos vazados

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) teve três vídeos íntimos vazados nas redes sociais no último sábado (19). As cenas foram gravadas no interior de um apartamento.

Nas imagens, de poucos segundos, é possível ver o político e jornalista beijando e, logo em seguida, praticando sexo oral em uma mulher. Em sua defesa, o senador afirmou estar "pasmo" com a exposição e que os vídeos são antigos. Junto com as cenas, foi divulgada a acusação de que Jorge Kajuru teria se envolvido com uma mulher casada. O político desmentiu a alegação e afirmou que, na época em que o vídeo foi gravado, em 2007, ambos eram solteiros e "não devem satisfação a ninguém".

“Estou pasmo! Eu e ela éramos solteiros e não devemos satisfação a ninguém. Tenho 63 anos e nunca nenhuma das minhas relações foi exposta. Sempre fui discreto e jamais teria a menor intimidade com uma mulher casada. Quero saber quem gravou e porque, depois de tanto tempo, vazou de propósito”, disse Kajuru.



Além disso, o senador afirmou que tomará providências legais, registrando um boletim de ocorrência sobre o vazamento das imagens.