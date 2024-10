Polícia Militar prende suspeitos de roubo e receptação no Centro de Niterói

Na madrugada desta segunda-feira (21), agentes do 12ºBPM (Niterói) receberam informações, via aplicativo de WhatsApp do Batalhão, de que uma pessoa havia acabado de ser roubada e solicitava auxílio na Rua Desidério de Oliveira, Centro de Niterói.

Com as informações, foram transmitidas as características físicas do autor e também sobre os trajes da vítima, além da localização em tempo real do telefone roubado.

Os agentes se encaminharam ao local indicado, onde localizaram e detiveram o suspeito. Os PMs ainda enviaram uma fotografia à vítima, que o reconheceu como sendo o criminoso que a abordou, ameaçando-a com uma faca, caso não entregasse o telefone celular.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido a 76ª DP (Centro) para autuação em flagrante delito pelo crime de roubo, permanecendo preso.

Receptação

A equipe da Supervisão de Oficial do 12ºBPM (Niterói) recebeu as mesmas informações via WhatsApp sobre a localização do celular roubado, e na Rua Marquês de Caxias, no Centro de Niterói, localizaram um suspeito portando uma mochila. Durante a revista, um telefone celular, que estava em posse do suspeito, começou a tocar insistentemente e os policiais puderam perceber que o mesmo estava bloqueado.

Ao ser perguntado sobre a procedência do aparelho, o homem afirmou aos agentes que "havia acabado de comprar por R$ 100 de um outro homem na Rua Heitor Carrilho.

A partir destas informações, o segundo suspeito também foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde a vítima reconheceu o aparelho celular que estava em posse do mesmo. O criminoso foi autuado em flagrante pelo crime de recepção, também permanecendo preso.