Policial militar é morto em Xerém, na Baixada Fluminense

O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (19), um cartaz a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do primeiro sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Anderson Pacheco Teixeira, de 47 anos. Ele deixou esposa e duas filhas.

O policial foi encontrado morto a tiros na sexta-feira (18) na Estrada do Tabuleiro, nas proximidades da Fazenda Paraíso, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a PM, também havia sinais de queimadura no corpo do policial e um veículo incendiado no local.



Anderson estava em seu dia de folga no momento do crime. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga o caso. A Polícia Civil disse que uma perícia foi feita no local, e agentes da especializada, seguem em busca de informações e câmeras de segurança, que possam identificar a autoria e a motivação do crime.