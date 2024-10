PM prende em flagrante suspeitos de invasão a domicílio e furto em Niterói

Agentes do 12ºBPM (Niterói) foram acionados, no último domingo (20), para verificar uma ocorrência de invasão a domicílio, na Rua Vera Crispino de Freitas, em Boa Viagem, Niterói.

Chegando no local, a equipe deparou-se com três suspeitos saindo pelo portão do endereço citado, que se tratava de uma obra em andamento. Ao serem abordados, os homens alegaram que estavam fazendo uso de drogas.

Os agentes realizaram, então, a revista da área, observando que havia um carrinho com diversos objetos de obra, ferramentas e materiais de ar condicionado. Alguns moradores dos prédios vizinhos, inclusive, informaram terem visto os três suspeitos no interior do terreno vasculhando e danificando a obra, mas não denunciaram o caso com receio de represália.

Os suspeitos foram conduzidos à 76ª DP (Centro). No local, pouco tempo após a chegada dos suspeitos, os proprietários do terreno/obra também chegaram e relataram ter observado que diversas coisas haviam sido destruídas e arrombadas, além de constatarem que o carrinho não pertencia à obra, e, certamente, seria usado para furtar os objetos que estavam em seu interior.



Diante dos fatos, os três acusados, que já tinham anotações criminais, foram autuados em flagrante, permanecendo presos.