Tiroteio e perseguição na Tijuca termina com três presos e adolescente apreendido

Uma perseguição policial com troca de tiros acabou com três suspeitos presos e um adolescente aprendido nessa madrugada de sábado para domingo. Caso ocorreu na rua São Francisco Xavier, na Tijuca, zona norte do Rio.

Agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), foram informados sobre um grupo armado que estava em um carro roubado. Segundo a corporação, os policiais montaram um cerco tático, mas os suspeitos reagiram e começaram a atirar contra os agentes, que reagiram.

Em seguida, eles conseguiram abordar os homens que estavam em um veículo Honda HRV azul. Com eles foi apreendido duas pistolas, uma réplica, munições, quatro celulares, além de toucas. O material foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.