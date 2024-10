Acusado de assaltar 'bocas de fumo' é preso em flagrante em São Gonçalo

As apreensões foram na casa do acusado - Foto: Divulgação

A polícia investiga uma nova modalidade de crime colocada em prática entre os próprios criminosos em São Gonçalo: a invasões em comunidades onde há venda de entorpecentes para roubar as drogas e armas em bocas-de-fumo. Um dos acusados de ter cometido esse crime, conhecido entre eles como 'baque', foi preso, nesta sexta-feira (18) por uma equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG).

O acusado está sendo apontado como um dos autores de um homicídio na Comunidade do Cebolô, em Arsenal, em julho deste ano. A prisão do autor do crime aconteceu em sua residência no bairro Mutuá, São Gonçalo. Havia um mandado de prisão em aberto contra ele, que não ofereceu resistência ao receber voz de prisão.

No local, os policiais encontraram uma arma com diversas munições e quatro rádios de comunicação. Câmeras do circuito de rua instaladas na comunidade do Cebolô coletadas pela polícia levaram os responsáveis pelas investigações a identificar o acusado. As investigações sobre o grupo responsável por outros 'baques' proseguem por parte da DHNSG.

