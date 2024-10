Theatro Municipal de Niterói recebe ‘Rapunzel’ somente neste final de semana

Obra mais famosa dos Irmãos Grimm, “Rapunzel” está em cartaz com uma roupagem moderna e atraente no Theatro Municipal de Niterói somente neste sábado (19) e domingo (20), às 16h. A peça marca a comemoração dos 35 anos de atividade teatral ininterrupta da Coof Cia. Teatral e de meio século de carreira de seu diretor Carlos Fracho.

A estória de uma jovem presa em uma torre por uma bruxa malvada e salva por um príncipe encantado é conhecida em todo o mundo. Mas ganha toques de humor e emoção extra pela direção do experiente Carlos Fracho e seu elenco talentoso. A narrativa atemporal de romance e fantasia ganhou nova popularidade com o lançamento de “Enrolados” (2010), filme de animação da Disney aclamado pelo público de todas as idades.

A montagem de “Rapunzel” era um desejo antigo da Coof dentro do Projeto Clássicos Infantis, da companhia, que já encenou clássicos como “A Gata Borralheira”, “Festival da Canção na Floresta” e “A Princesa e a Ervilha”, todos premiados em festivais internacionais e nacionais. “É uma alegria imensa comemorar, no palco do nosso belíssimo e querido Municipal, os 35 anos da Coof, 15 da produtora Terceiro Sinal e meus 50 de carreira”, exclama Fracho. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).



A peça tem ainda coreografias de Paula Campos e Anna Campos, figurino de Flávia Fracho, iluminação de Tadeu Freire, cenário de Carlos Camarinni, maquiagem de Cássia Diniz e músicas de Waldy Jorge com letras de Cezar Cavalcante. No elenco, Bruno Luzes, Carolina Redfield, Kamylla Duarte, Lucas Baceiredo, Lucas Nunes, além do próprio Carlos Fracho. A produção é da Terceiro Sinal Produções Artísticas.

O Theatro Municipal fica na Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói.