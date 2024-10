Homem fica ferido após explosão de carrinho de pipoca no Centro do Rio

O ferido passava pelo local no momento da explosão - Foto: Reprodução

O ferido passava pelo local no momento da explosão - Foto: Reprodução

Um homem ficou ferido após uma barraquinha de pipoca explodir e pegar fogo na Avenida Chile, no Centro do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (17). Vídeos feitos por trabalhadores da região mostram a barraca pegando fogo e um homem caído no chão.

Segundo testemunhas, o ferido passava pelo local no momento da explosão, ele teve ferimentos nas pernas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, eles apagaram o fogo e levaram o homem até o hospital.

A vítima não teve sua identidade revelada e nem a gravidade dos ferimentos.